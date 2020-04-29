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Госавиаслужба Украины отменила рейс Киев-Лондон, которым украинцы должны были лететь на работу в Великобританию.
Об этом сообщили в пресс-службе Международных авиалиний Украины.
— Рейс должен был выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроены находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться эвакуации в ближайшее время их не будет потенциальными распространителями на территории Украины covid-19, - сообщили в МАУ.
Как сообщили в пресс-службе МАУ рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины (Государственная авиационная служба Украины), которую авиакомпания получила за 2 часа до вылета без указания оснований и ссылок на нормативные документы.
— При этом, авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получения решения, - сказано в сообщении.
В МАУ отмечают, что пассажиры рейса - жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения - сейчас находятся в терминале Международного аэропорта «Борисполь».
— Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о «нелогичности» отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что Правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность Украинская добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию, - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.
Ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично. Несколько дней назад в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.
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Госавиаслужба Украины отменила рейс Киев-Лондон, которым украинцы должны были лететь на работу в Великобританию.
Об этом сообщили в пресс-службе Международных авиалиний Украины.
— Рейс должен был выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроены находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться эвакуации в ближайшее время их не будет потенциальными распространителями на территории Украины covid-19, - сообщили в МАУ.
Как сообщили в пресс-службе МАУ рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины (Государственная авиационная служба Украины), которую авиакомпания получила за 2 часа до вылета без указания оснований и ссылок на нормативные документы.
— При этом, авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получения решения, - сказано в сообщении.
В МАУ отмечают, что пассажиры рейса - жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения - сейчас находятся в терминале Международного аэропорта «Борисполь».
— Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о «нелогичности» отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что Правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность Украинская добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию, - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.
Ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично. Несколько дней назад в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.