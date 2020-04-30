Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что во многих садиках и школах города за 3 года планируется установить системы очистки воды, видеонаблюдение и оборудовать новые классы.

Об этом пишут НикВести.

По его словам, 2020 год является годом образования и уже принята программа, согласно которой на протяжении 3 лет в Николаеве в школах и детских садах планируется установить системы очистки воды, видеонаблюдение и оборудовать классы для занятий детей.

— В этому году это год образования. Мы планируем во многих учебных заведениях сделать системы очистки воды, поставить видеонаблюдения. Мы сделали программу на 3 года, чтобы в этом году в части школ и садиков сделать воду, части видеонаблюдения, части закупить новые классы химии, физики и так далее. В следующем году все меняются местами. Такая программа принята и внедряется, - заявил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 3,5 миллионов гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах.