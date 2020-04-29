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На интерактивной карте YouControl с данными о возможностях всех опорных больниц появился инструмент прогнозирования заболеваемости COVID-19 в регионах Украины.
Об этом сообщает YouControl.
Так, на карте можно увидеть прогноз по заболеванию на неделю. Согласно данным ресурса, в Николаевской области к 5 маю может быть 177 случаев COVID-19 при оптимистическом сценарии, 198 — при усредненном прогнозе и 221 — при пессимистическом сценарии.
Прогноз базируется на ежедневной статистике Министерства здравоохранения Украины, Национального института статистики Италии и Департамента гражданской защиты Италии. Прогноз начинается от регистрации первых пяти случаев на 100 тысяч жителей.
Для наглядности специалисты использовали сценарии распространения COVID-19 в трех регионах Италии — Ломбардии, Тоскане и Сицилии.
«Сценарий Тосканы — это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии — спокойный, а Ломбардии — наиболее пессимистический», — отметили в компании.
Отметим, что согласно расчету данных, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию в Тоскане.
Напомним, что по состоянию на 29 апреля в Николаевской области зафиксировано 120 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 11 — в Николаеве. Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
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На интерактивной карте YouControl с данными о возможностях всех опорных больниц появился инструмент прогнозирования заболеваемости COVID-19 в регионах Украины.
Об этом сообщает YouControl.
Так, на карте можно увидеть прогноз по заболеванию на неделю. Согласно данным ресурса, в Николаевской области к 5 маю может быть 177 случаев COVID-19 при оптимистическом сценарии, 198 — при усредненном прогнозе и 221 — при пессимистическом сценарии.
Прогноз базируется на ежедневной статистике Министерства здравоохранения Украины, Национального института статистики Италии и Департамента гражданской защиты Италии. Прогноз начинается от регистрации первых пяти случаев на 100 тысяч жителей.
Для наглядности специалисты использовали сценарии распространения COVID-19 в трех регионах Италии — Ломбардии, Тоскане и Сицилии.
«Сценарий Тосканы — это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии — спокойный, а Ломбардии — наиболее пессимистический», — отметили в компании.
Отметим, что согласно расчету данных, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию в Тоскане.
Напомним, что по состоянию на 29 апреля в Николаевской области зафиксировано 120 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 11 — в Николаеве. Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.