На интерактивной карте YouControl с данными о возможностях всех опорных больниц появился инструмент прогнозирования заболеваемости COVID-19 в регионах Украины.

Об этом сообщает YouControl.

Так, на карте можно увидеть прогноз по заболеванию на неделю. Согласно данным ресурса, в Николаевской области к 5 маю может быть 177 случаев COVID-19 при оптимистическом сценарии, 198 — при усредненном прогнозе и 221 — при пессимистическом сценарии.

Прогноз базируется на ежедневной статистике Министерства здравоохранения Украины, Национального института статистики Италии и Департамента гражданской защиты Италии. Прогноз начинается от регистрации первых пяти случаев на 100 тысяч жителей.

Для наглядности специалисты использовали сценарии распространения COVID-19 в трех регионах Италии — Ломбардии, Тоскане и Сицилии.

«Сценарий Тосканы — это усредненный вариант распространения заболевания, сценарий Сицилии — спокойный, а Ломбардии — наиболее пессимистический», — отметили в компании.

Отметим, что согласно расчету данных, тенденции заболеваемости в Черновицкой области указывают на близость к сценарию в Тоскане.