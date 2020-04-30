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Столичная полиция отчиталась, что проверила 204 заведения общественного питания.
В ходе проверки заведений общественного питания полиция Киева обнаружила, что во время карантина продолжали работать еще два ресторана.
Об этом говорится в сообщении Нацполиция Киева.
Правоохранители отметили, что выявить нарушителей им помогли соцсети. Там киевляне стали активно сообщать о нарушении ресторанами условий карантина.
— Сотрудники полиции Киева решили проверить указанные объекты и напомнить их владельцам и сотрудникам об административной и уголовной ответственности, — говорится в сообщении.
В итоге при проверке мобильные группы полиции обнаружили два ресторана-нарушителя — в Подольском и Шевченковском районах.
По данному факту составили административные протоколы по статье 44-3, санкция которой предусматривает 17-34 тысяч гривен штрафа.
В полиции добавили, что за все время карантина составили 1028 протоколов по этой статье.
Ранее сообщалось, что, не смотря на карантин, в центре Киева работал ресторан народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко. Там также был замечен нардеп от Николаевщины Игорь Негулевский.
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Столичная полиция отчиталась, что проверила 204 заведения общественного питания.
В ходе проверки заведений общественного питания полиция Киева обнаружила, что во время карантина продолжали работать еще два ресторана.
Об этом говорится в сообщении Нацполиция Киева.
Правоохранители отметили, что выявить нарушителей им помогли соцсети. Там киевляне стали активно сообщать о нарушении ресторанами условий карантина.
— Сотрудники полиции Киева решили проверить указанные объекты и напомнить их владельцам и сотрудникам об административной и уголовной ответственности, — говорится в сообщении.
В итоге при проверке мобильные группы полиции обнаружили два ресторана-нарушителя — в Подольском и Шевченковском районах.
По данному факту составили административные протоколы по статье 44-3, санкция которой предусматривает 17-34 тысяч гривен штрафа.
В полиции добавили, что за все время карантина составили 1028 протоколов по этой статье.
Ранее сообщалось, что, не смотря на карантин, в центре Киева работал ресторан народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко. Там также был замечен нардеп от Николаевщины Игорь Негулевский.