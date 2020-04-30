Из местного бюджета Березанской ОТГ в этом месяце выделили 155 тысяч гривен на поддержку больниц и медицинских работников.

Об этом сообщает Николаевское региональное отделение Ассоциации городов Украины.

— На уровне Ассоциации городов было проанализировано выполнение местных бюджетов за первый квартал года, а также средства, которые были утверждены общинами для борьбы с коронавирусом. Если говорить о Березанском поселковом совете, то сейчас он справляется с утвержденными объемами доходов - есть перевыполнение, продолжается финансирование защищенных статей расходов. В то же время, определенные средства направляются на противодействие COVID-19, - сообщили в АГУ.

Отмечается, что благодаря внесению изменений в бюджет ОТГ, на содержание инфекционного отделения районной больницы направлено более 93 тысяч гривен. Еще на 30 тысяч гривен профинансировано покупку медикаментов и иммунобиологических препаратов для оказания неотложной помощи и предотвращения распространения коронавируса.

— Кроме этого, центру первичной медико-санитарной помощи наш поселковый совет выделил 30 тысяч грн на средства индивидуальной защиты и дезинфекции, - рассказал глава Березанской ОТГ Валерий Хомицкий.

В общине отмечают, что данные учреждения находятся на балансе района, потому и средства на поддержку больниц предоставили в районный бюджет. Это, в частности, касается и проблемы функционирования инфекционного отделения Березанской ЦРБ, выплаты заработной платы медикам. На районном уровне было решено, что расходы на содержание отделения и зарплату медикам поделят среди районного бюджета, а также Березанской и Коблевской ОТГ. Дополнительно из поселкового бюджета были выделены средства для оказания помощи уязвимым/малообеспеченным слоям населения - приобретение продуктовых наборов.

Напомним, в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников