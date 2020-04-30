В первый месяц карантина украинская полиция составила больше 7 тысяч протоколов о его нарушении. В Николаевской области составили только 67.

Об этом сообщает Delo.ua, ссылаясь на ответ на запрос Нацполиции Украины.

Речь идет о протоколах по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен, и на должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.