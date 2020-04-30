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В первый месяц карантина украинская полиция составила больше 7 тысяч протоколов о его нарушении. В Николаевской области составили только 67.
Об этом сообщает Delo.ua, ссылаясь на ответ на запрос Нацполиции Украины.
Речь идет о протоколах по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен, и на должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.
Отметим, что в Николаевской области составили всего 67 протоколов о нарушении карантина — это третье место с конца рейтинга регионов Украины. Из них в суд передано все 67, рассмотрено судом 4 и не принято ни одного решения о взыскании средств.
Меньше всего нарушали и попадались полицейским в Закарпатской области (57 протоколов) и Тернопольской области (63).
Согласно данным полиции, в первый месяц карантина больше всего «попавшихся» на его нарушении было в Днепропетровской области — там было оформлено сразу 1187 протоколов. На втором месте по количеству нарушений карантина оказался Киев — тут в период с 11 марта по 17 апреля полицейские составили 920 протоколов. Третье место в данном рейтинге «завоевала»Львовская область с 533 протоколами.
Напомним, что Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков заявил, что на 34 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции.
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В первый месяц карантина украинская полиция составила больше 7 тысяч протоколов о его нарушении. В Николаевской области составили только 67.
Об этом сообщает Delo.ua, ссылаясь на ответ на запрос Нацполиции Украины.
Речь идет о протоколах по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен, и на должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен.
Отметим, что в Николаевской области составили всего 67 протоколов о нарушении карантина — это третье место с конца рейтинга регионов Украины. Из них в суд передано все 67, рассмотрено судом 4 и не принято ни одного решения о взыскании средств.
Меньше всего нарушали и попадались полицейским в Закарпатской области (57 протоколов) и Тернопольской области (63).
Согласно данным полиции, в первый месяц карантина больше всего «попавшихся» на его нарушении было в Днепропетровской области — там было оформлено сразу 1187 протоколов. На втором месте по количеству нарушений карантина оказался Киев — тут в период с 11 марта по 17 апреля полицейские составили 920 протоколов. Третье место в данном рейтинге «завоевала»Львовская область с 533 протоколами.
Напомним, что Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков заявил, что на 34 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции.