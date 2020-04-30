Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков заявил, что на 34 человек составлены протоколы за нарушение самоизоляции.

Об этом шла речь сегодня, 30 апреля, на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

Также по словам главы штаба было проверено больше 200 субъектов хозяйствования, среди которых были выявлены нарушители.

— За минувшие сутки проведено 15 рейдов, проверено 213 субъектов хозяйствования, у которых выявлены нарушения. Проведено 17 рейдов-проверок. На 34 человека составлены протоколы за нарушение самоизоляции, - заявил Александр Игнатенков.

Напомним, что депутат Николаевского облсовета Александр Сироштан заявил, что люди объезжают по полям контрольно-пропускные пункты в Доманевском районе Николаевщины, где зафиксирована вспышка COVID-19.