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Депутат Николаевского облсовета Александр Сироштан заявил, что люди объезжают по полям контрольно-пропускные пункты в Доманевском районе Николаевщины, где зафиксирована вспышка COVID-19.
Об этом шла речь сегодня, 30 апреля, на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
Как известно, в Доманевском районе области по состоянию на сегодня зафиксирован 51 больной коронавирусом. Ранее на въездах и выездах в Доманевский район были установлены контрольно-пропускные пункты.
Он рассказал, что через КПП проезжает до десяти авто в сутки и в большинстве своём грузовики, а люди ездят в район по полевым дорогам, минуя пропускные пункты.
— В Доманевском районе вспышка коронавируса и поставили посты, закрыли практически район. Вы знаете, что дорога Т-15-06 не дорога, а одно направление. По ней практически никто не ездит, там за сутки проехало до 10 машин и то в основном это были зерновозы, которые не могут объехать полевыми дорогами. Все остальные ездят полевыми дорогами. У меня вопрос: для чего блокпосты там стоят, зачем мы мучаем там людей, если они фактически никого не могут выявить? - заявил Александр Сироштан.
Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков, отвечая на вопрос депутата, посоветовал узнать у главы Доманевского штаба по этому вопросу. Он добавил, что сам может лишь рекомендовать и не может влиять на его решение.
Напомним, что на Николаевщине за сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, всего 126 заболевших.
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Депутат Николаевского облсовета Александр Сироштан заявил, что люди объезжают по полям контрольно-пропускные пункты в Доманевском районе Николаевщины, где зафиксирована вспышка COVID-19.
Об этом шла речь сегодня, 30 апреля, на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
Как известно, в Доманевском районе области по состоянию на сегодня зафиксирован 51 больной коронавирусом. Ранее на въездах и выездах в Доманевский район были установлены контрольно-пропускные пункты.
Он рассказал, что через КПП проезжает до десяти авто в сутки и в большинстве своём грузовики, а люди ездят в район по полевым дорогам, минуя пропускные пункты.
— В Доманевском районе вспышка коронавируса и поставили посты, закрыли практически район. Вы знаете, что дорога Т-15-06 не дорога, а одно направление. По ней практически никто не ездит, там за сутки проехало до 10 машин и то в основном это были зерновозы, которые не могут объехать полевыми дорогами. Все остальные ездят полевыми дорогами. У меня вопрос: для чего блокпосты там стоят, зачем мы мучаем там людей, если они фактически никого не могут выявить? - заявил Александр Сироштан.
Начальник штаба по противодействию коронавирусу и заместитель директора лабораторного центра Александр Игнатенков, отвечая на вопрос депутата, посоветовал узнать у главы Доманевского штаба по этому вопросу. Он добавил, что сам может лишь рекомендовать и не может влиять на его решение.
Напомним, что на Николаевщине за сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19, всего 126 заболевших.