Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы заведений общественного питания с 11 мая.

Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.

По словам мэра, в первую очередь будут открываться заведения у которых есть летние площадки

— Я думаю, то после 11 мая. Премьер-министр (Денис Шмыгаль, - прим.) говорил нам, что начинает ослабление карантинных мер. Я думаю, что начнут работу все заведения, в том числе и общественного питания. Как бы там ни было, мы думаем запустить заведения общественного питания, которые имеют летние площадки, – заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.