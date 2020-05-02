|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:04
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:30
|Заход солнца:
|20:20
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы заведений общественного питания с 11 мая.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, в первую очередь будут открываться заведения у которых есть летние площадки
— Я думаю, то после 11 мая. Премьер-министр (Денис Шмыгаль, - прим.) говорил нам, что начинает ослабление карантинных мер. Я думаю, что начнут работу все заведения, в том числе и общественного питания. Как бы там ни было, мы думаем запустить заведения общественного питания, которые имеют летние площадки, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы заведений общественного питания с 11 мая.
Об этом он заявил во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.
По словам мэра, в первую очередь будут открываться заведения у которых есть летние площадки
— Я думаю, то после 11 мая. Премьер-министр (Денис Шмыгаль, - прим.) говорил нам, что начинает ослабление карантинных мер. Я думаю, что начнут работу все заведения, в том числе и общественного питания. Как бы там ни было, мы думаем запустить заведения общественного питания, которые имеют летние площадки, – заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы общественного транспорта в городе после 11 мая.