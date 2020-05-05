Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что ангиограф в городской больнице №1 начнёт работать в сентябре — сейчас в помещении проводится ремонт.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, Управление капитального строительства Николаевского горсовета объявило торги почти на 5 миллионов гривен на капремонт городской больницы №1 под размещение ангиографического оборудования.

Мэр рассказал, что сейчас помещение для ангиографа ремонтируется, так как для размещения аппаратуры в больнице необходимо строить «огромное помещение».

— В прошлом году мы закупили 16 ИВЛ аппаратов. 39 мониторов для пациентов было закуплено, обновлены передвижные рентгены, УЗИ. Куплен ангиограф, который, надеюсь, в сентябре месяце заработает, потому что под него нужно огромное помещение строить — мы сейчас строим, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай заявляла, что надеется, что купленный ангиограф начнет работать с 1 июля.

Напомним, что ангиограф был приобретен за счет средств бюджета Николаева и субвенции из государственного бюджета Украины в декабре 2019 года. Общая стоимость аппарата составила 23 миллиона гривен, из них 17,8 миллионов - деньги городского бюджета Николаева. 23 декабря 2019 года аппарат доставили в Николаевскую городскую больницу №1.