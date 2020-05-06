Катарская компания QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия» закупит медтехнику для городских больниц Николаева.

Об этом во вторник, 5 мая, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, представители компании во время пандемии предложил свою помощь городским больницам. Александр Сенкевич также отметил, что уже вскоре новосторощеяся отделение интенсивной терапии получит 50 новых многофункциональных кроватей.

— Вы знаете, что у нас есть спецпорт «Ольвия», который был отдан в концессию, вы знаете, что в этом конкурсе на концессию победила катарская компания QTerminals. Так вот, эта компания в этот сложный момент обратилась к нам, поинтересовалась, что необходимо городу. У нас областную больницу любят, ею все занимаются, а они спросили, что нужно городским больницам. Мы попросили перечень оборудования у них. Они к этому всему будут вручать еще 50 классных многофункциональных кроватей для новостроящегося отделения интенсивной терапии на 50 коек. Я думаю,что мы до конца недели закончим то отделение, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в период коронавирусного заболевания центральная власть вспомнила о должном финансировании сотрудников медицинских учреждений.