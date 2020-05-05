Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в период коронавирусного заболевания центральная власть вспомнила о должном финансировании сотрудников медицинских учреждений.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

В частности, мэр выразил благодарности николаевским врачам, которые ежедневно борются с коронавирусным заболеванием, отметив, что и власть на сегодняшний день впервые за долгое время поняла важность финансирования работы врачей.

– Наконец-то за долгое время государственная машина вспомнила, что медицина должна финансироваться не по остаточному принципу, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство перечислило в регионы средства на оплату тройной зарплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом, а задержки возникают уже на местах.