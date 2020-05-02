Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что правительство перечислило в регионы средства на оплату тройной зарплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом, а задержки возникают уже на местах.

Об этом он сообщил в субботу, 2 мая, во время брифинга.

– Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме, - заявил министр.

Степанов отметил, что уже отреагировал на ситуацию, направив письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам были выплачены.

Кроме того, министр призвал сообщать о невыплатах на «горячую линию» Минздрава по номеру 0-800-505-201.

Напомним, главврач николаевской инфекционки заявила, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.

Позже заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская выразила поддержку главврачу николаевской областной инфекционной больницы Светлане Федоровой.