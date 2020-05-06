На базе 198-го учебного центра ВМС Украины проходит обучение первого набора базового курса морского пехотинца, программа которого станет основой будущей Школы морского пехотинца и будет обязательным для каждого, кто решит проходить службу в морской пехоте.

Об этом пишет Национальный Промышленный Портал.

Финалом курса будет преодоление психологической полосы препятствий, после прохождения которой военные получают «штормовой» берет.

По словам начальника курса морского пехотинца, старшего лейтенанта Дмитрия Гомана, чтобы попасть на обучение у военнослужащего должна быть базовая общевойсковая подготовка, он должен владеть основами по тактике, тактической медицине, уметь вести себя со штатным стрелковым оружием — только после проверки этих знаний военнослужащего будут допускать к двухмесячному курсу морского пехотинца.

— Задача стоит такая, чтобы в конце мы подготовили не только профи по своей специальности, но и матроса, который будет уметь стрелять из всего и водить все, что есть в подразделениях морской пехоты на вооружении. Первый набор начался в начале марта. Это углубленная разносторонняя подготовка, которая уже демонстрирует положительный результат, - сказал старший лейтенант Дмитрий Гоман.

Сообщается, что учебный процесс длится почти 400 учебных часов и состоит из тринадцати модулей. К изучаемым дисциплинам относятся: топография, тактика, психология, огневая подготовка и тому подобное. При этом, наиболее интенсивные занятия проходят по физической, морской, воздушно-десантной, разведывательной подготовкам.

— 70% учебных часов — это практические занятия, и даже большую часть теории мы тоже проводим в полевых условиях. География учебных локаций тоже разнообразна: от полигона морской пехоты на Херсонщине до очаковского морского побережья, - сказал Дмитрий Гоман.

Отмечается, что курсанты уже прошли большую часть занятий, а впереди их ждет недельный полевой выход и экзамены.

— Кульминацией, конечно же, станет прохождение психологической полосы препятствий на полигоне морской пехоты. Можно сказать, что такой курс отвечает большинству требований подготовки для подразделений морской пехоты. Поэтому планируется, что следующий набор будет проходить уже на базе Школы подготовки морского пехотинца, - сказано в сообщении.

Напомним, что подразделения николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского прошли боевые учения.