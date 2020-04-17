Подразделения николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского прошли боевые учения.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Сообщается, что в рамках полевого выхода морские пехотинцы отработали вопросы по огневой и тактико-специальной подготовки, а также во время занятий по медицинской подготовке практиковались в оказании домедицинской помощи и эвакуации раненого.

Отмечается, что завершающим этапом полевого выхода планируется проведение батальонных тактических учений с боевой стрельбой, при которых личный состав подразделений морской пехоты на практике применит полученные знания и практические навыки.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский присвоил николаевской 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ почетное наименование «имени контр-адмирала Михаила Белинского».

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