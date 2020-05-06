Инициаторы марафона добра «Добрососеди» в рамках #ЩедрийВівторокNOW закупили полтонны продуктовых наборов для пожилых людей, лиц с инвалидностью и ветеранов Второй мировой войны города Николаева.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

«Надеемся, что эта небольшая помощь пригодится нашим пожилым людям во время карантина. Спасибо Фонду семьи Загорий за возможность вместе делать добрые дела в родном городе! И призываем бизнес и других благотворителей также присоединяться к инициативе, ведь это на самом деле важно и необходимо сегодня», — отметиил Евгений Гомонюк, координатор проекта «Добрососеди», менеджер по коммуникациям КУ «Агентство развития Николаева».

Продукты питания общим весом более 514 кг уже переданы на склад отделения городского территориального центра социального обслуживания в Ингульском районе. В общей сложности сформированы 60 наборов: подсолнечное масло, консервы тушенки, сахар, мука, рис, крупа пшеничная, макаронные изделия, печенье, соль и мыло.

Уже на этой неделе социальные работники вместе с волонтерами-добрососедями доставят эти наборы подопечным, которые наиболее в них нуждаются.

Проект «Добрососеди» реализует ОО «Ресурсный центр общественных инициатив» в партнерстве с КУ «Агентство развития Николаева», Управлением молодежной политики Николаевского городского совета и Департаментом труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета при финансовой поддержке Zagoriy Foundation.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что количество горожан, которые нуждаются в помощи, увеличивается каждый день. Около 150 человек ежедневно обращаются в департамент соцзащиты за бесплатными продуктовыми наборами.