В Николаеве нацгвардейцы сдали кровь для пациентов лечебных учреждений города и области.

Об этом сообщили в военной части 3039.

— Во время карантина в Украине, коридоры Николаевской станции переливания крови как никогда пусты, но в больницах Николаевщины не стало меньше пациентов и связи с этим нужна кровь разных групп и ее компоненты. Поэтому, чтобы пополнить запасы банка крови выстроилась очередь из николаевских нацгвардейцев. Каждый, когда сдает кровь, начинает понимать, что именно он может сделать добрый поступок и именно его частичка поможет в борьбе с болезнью и это не зря, - говорит гвардеец Виктор Черненький.

Все военнослужащие прошли тщательное обследование температурный скрининг и измерения давления и приступили к процедуре.

— Сейчас запасов донорской крови немного, говорят врачи. Если раньше здесь ежедневно принимали десятки человек, то сейчас их единицы. Каждый день есть потребность в этих запасах, поэтому гвардейцы не только в Николаеве, но и по всей Украине приобщаются к благотворительной акции, чтобы сдать кровь и ее компоненты, - отметил офицер (группы) информации и коммуникации военной части 3039 капитан Дмитрий Горбачик.

Ранее, к гвардейцам воинской части 3039 Нацгвардии Украины обратились родители и благотворительный фонд «Защиты Отечества» с просьбой о помощи в сдаче крови и ее компонентов для тяжелобольных детей, находящихся в детском онкологическом отделении областной больницы.

