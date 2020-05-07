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В Николаеве нацгвардейцы сдали кровь для пациентов лечебных учреждений города и области.
Об этом сообщили в военной части 3039.
— Во время карантина в Украине, коридоры Николаевской станции переливания крови как никогда пусты, но в больницах Николаевщины не стало меньше пациентов и связи с этим нужна кровь разных групп и ее компоненты. Поэтому, чтобы пополнить запасы банка крови выстроилась очередь из николаевских нацгвардейцев. Каждый, когда сдает кровь, начинает понимать, что именно он может сделать добрый поступок и именно его частичка поможет в борьбе с болезнью и это не зря, - говорит гвардеец Виктор Черненький.
Все военнослужащие прошли тщательное обследование температурный скрининг и измерения давления и приступили к процедуре.
— Сейчас запасов донорской крови немного, говорят врачи. Если раньше здесь ежедневно принимали десятки человек, то сейчас их единицы. Каждый день есть потребность в этих запасах, поэтому гвардейцы не только в Николаеве, но и по всей Украине приобщаются к благотворительной акции, чтобы сдать кровь и ее компоненты, - отметил офицер (группы) информации и коммуникации военной части 3039 капитан Дмитрий Горбачик.
Ранее, к гвардейцам воинской части 3039 Нацгвардии Украины обратились родители и благотворительный фонд «Защиты Отечества» с просьбой о помощи в сдаче крови и ее компонентов для тяжелобольных детей, находящихся в детском онкологическом отделении областной больницы.
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В Николаеве нацгвардейцы сдали кровь для пациентов лечебных учреждений города и области.
Об этом сообщили в военной части 3039.
— Во время карантина в Украине, коридоры Николаевской станции переливания крови как никогда пусты, но в больницах Николаевщины не стало меньше пациентов и связи с этим нужна кровь разных групп и ее компоненты. Поэтому, чтобы пополнить запасы банка крови выстроилась очередь из николаевских нацгвардейцев. Каждый, когда сдает кровь, начинает понимать, что именно он может сделать добрый поступок и именно его частичка поможет в борьбе с болезнью и это не зря, - говорит гвардеец Виктор Черненький.
Все военнослужащие прошли тщательное обследование температурный скрининг и измерения давления и приступили к процедуре.
— Сейчас запасов донорской крови немного, говорят врачи. Если раньше здесь ежедневно принимали десятки человек, то сейчас их единицы. Каждый день есть потребность в этих запасах, поэтому гвардейцы не только в Николаеве, но и по всей Украине приобщаются к благотворительной акции, чтобы сдать кровь и ее компоненты, - отметил офицер (группы) информации и коммуникации военной части 3039 капитан Дмитрий Горбачик.
Ранее, к гвардейцам воинской части 3039 Нацгвардии Украины обратились родители и благотворительный фонд «Защиты Отечества» с просьбой о помощи в сдаче крови и ее компонентов для тяжелобольных детей, находящихся в детском онкологическом отделении областной больницы.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный