К гвардейцам воинской части 3039 Нацгвардии Украины обратились родители и благотворительный фонд «Защиты Отечества» с просьбой о помощи в сдаче крови и ее компонентов для тяжелобольных детей, находящихся в детском онкологическом отделении областной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба воинской части.

— Отдельная благодарность ребятам Национальной гвардии в/ч 3039, которые нас защищают на войне, и делятся своей кровью, чтобы спасти детей, здесь, в мирной жизни. Это поступок настоящих мужчин, которые с честью несут это звание. Огромное спасибо родителям воспитавших таких ребят, — рассказал один из основателей благотворительного фонда «Защита Отечества» Вадим Дзугань.

Отмечается, что кровь сдавали как военнослужащие срочной службы, так и офицеров. Среди доноров были и гвардейцы, которые впервые сдавали кровь.

— Быть донором — это очень почетное дело. Хотя это первый раз, когда я сдаю кровь, но понимаю насколько важна такая поддержка нашим детям. И я хотел бы призвать всех граждан участвовать в таких акций, — поделился впечатлениями военнослужащий срочной службы старший солдат Виктор Черненький.

Напомним, жительница Николаева Инна Подымака, получившая огнестрельные ранения в живот при попытке ограбления ее дома в Заводском районе, нуждается в срочной помощи.