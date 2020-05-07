Из-за эпидемии коронавируса и введенного в Украине карантина запланированный на май фестиваль воздушных змеев «South Wind» в Николаевской, Херсонской и Одесской областях переносится на август.

Об этом организаторы фестиваля сообщил на своей официальной странице в Facebook.

— К сожалению, из-за ситуации с COVID-19 в Украине и мире, из-за введения правительством карантинных мероприятий, мы не можем провести фестиваль, как было запланировано ранее - в мае. Поэтому, нашей командой «South Wind» принято непростое решение о переносе Международного фестиваля воздушных змеев на конец лета - август 2020 года. Мы поддерживаем введенные ограничения на проведение массовых мероприятий для безопасности наших граждан и ждем улучшения общей эпидемиологической ситуации. К счастью, сейчас в Украине заболеваемость контролируемой и не получила таких огромных масштабов, как в других государствах. Уже можем наблюдать поэтапное ослабление карантина, открытие границ и восстановление авиасообщения в странах, переживших пик заболеваемости. Поэтому искренне надеемся, что фестиваль состоится этим летом! Новые даты: 8-9 августа - село Радсад, Николаевская область, 15-16 августа - село Широкая Балка, Херсонская область, 22-23 августа - поселок городского типа Черноморское, Одесская область, — сообщили организаторы.

Организаторы ежегодного фестиваля воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival», который проходил в селе Трихаты Николаевской области, прекратили сотрудничество и создали два отдельных мероприятия.

Как известно, с 2017 года в селе Трихаты Николаевской области проходил фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival», организатором которого являлась глава ОО «Сила Единения» Татьяна Безмощук, а начиная с 2018 года соорганизатором мероприятия стал директор ивент-агентства «Супер-праздник» Андрей Нерода. Однако, в 2020 году организаторы прекратили сотрудничество и решили провести два отдельных фестиваля на территории области.

«Tryhutty International Kite Festival»

Во время заседания совета по туризму, которое проходило 21 января 2020 года в Николаевской облгосадминистрации, Андрей Нерода заявил, что Татьяна Безмощук сама отказалась от проведения совместного фестиваля в Трихатах и приняла решение организовать новый «Международный фестиваль воздушных змеев «South Wind» в другом месте.