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В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней использовано 15% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.
По состоянию на 7 мая в инфекционной больнице из 150 мест, предназначенных для больных COVID-19 занято 15,3 %. При этом, в КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» из 30 мест занято 26,7%.
Стоит отметить, что в других медицинских учреждениях области на сегодняшний день нет пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для выплаты заработной платы медицинским работникам больницы №3 нужно было заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
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В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней использовано 15% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.
По состоянию на 7 мая в инфекционной больнице из 150 мест, предназначенных для больных COVID-19 занято 15,3 %. При этом, в КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» из 30 мест занято 26,7%.
Стоит отметить, что в других медицинских учреждениях области на сегодняшний день нет пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для выплаты заработной платы медицинским работникам больницы №3 нужно было заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный