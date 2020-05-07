В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней использовано 15% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.

По состоянию на 7 мая в инфекционной больнице из 150 мест, предназначенных для больных COVID-19 занято 15,3 %. При этом, в КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» из 30 мест занято 26,7%.

Стоит отметить, что в других медицинских учреждениях области на сегодняшний день нет пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что для выплаты заработной платы медицинским работникам больницы №3 нужно было заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).