В Национальной службе здоровья Украины заявили, что в апреле 45 медицинских учреждений Николаевской области получили 118 миллионов 700 тысяч гривен в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщили в пресс-службе НСЗУ.

Наибольшие суммы начислений по контрактам с НСЗУ получили Николаевская областная клиническая больница – 12 миллионов 950 тысяч гривен, Николаевский областной центр онкологии – 8 миллионов 100 тысяч гривен и Городская больница скорой медицинской помощи – 6 миллионов 700 тысяч гривен.

Напомним, с 1 апреля пациент свободно выбирает больницу и врача не только на первичке, но и для специализированной помощи. На выбор пациента не влияет ни регистрация, ни форма собственности учреждения. Главное условие выбора - контракт больницы с НСЗУ.

— Условием финансирования является предоставление заведениями электронной отчетности. каждая предоставлена услуга, каждая консультация фиксируется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Достоверные данные - основа для принятия решений, в том числе и финансовых. С 1 апреля в ЕСОЗ врачи выписали пациентам более 100 тысяч электронных направлений. Из них около 82% - направление на консультацию специалиста, 10% - на визуальные исследования, 3% - на лабораторные процедуры. Остальные 5% - это другие виды направлений. Также в ЕСОЗ уже сделано более 2 миллиона электронных медицинских записей, -сказано в сообщении.

Напомним, 25 апреля стало известно, что врачи Снигиревской Центральной районной больницы остались без аванса, из-за того что больница не получила лицензию от Национальной службы здоровья Украины.