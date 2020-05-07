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Представители «Партии Шария» в преддверии Дня Победа привели в порядок территорию мемориала с братской могилой погибших воинов в селе Ковалевка, Николаевского района, Николаевской области.
Об этом говорится в публикации на странице «Партия Шария. Николаев» в социальной сети Facebook.
Представители партии привели в порядок территорию мемориала, зачистили и покрасили элемента комплекса. Они также призвали всех бережно хранить память о Великой Отечественной войне.
— В преддверии Дня Победы, «Партия Шария» совместно с общественными организациями провела субботник у мемориала в селе Ковалевка (Николаевская область). Наши партийцы помогли привести в порядок территорию мемориала, зачистили и покрасили элементы комплекса. Напомним, что в братской могиле в селе Ковалевка захоронено свыше 4000 советских воинов армии 3-го Украинского фронта. Они погибли при форсировании реки Южный Буг и в пятидневных боях за освобождение села 18–24 марта 1944 года. Мы считаем, что долг каждого из нас — бережно хранить память о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.
Напомним, активисты «Партии Шария» в Николаеве поздравили женщин с Международным женским днем.
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Представители «Партии Шария» в преддверии Дня Победа привели в порядок территорию мемориала с братской могилой погибших воинов в селе Ковалевка, Николаевского района, Николаевской области.
Об этом говорится в публикации на странице «Партия Шария. Николаев» в социальной сети Facebook.
Представители партии привели в порядок территорию мемориала, зачистили и покрасили элемента комплекса. Они также призвали всех бережно хранить память о Великой Отечественной войне.
— В преддверии Дня Победы, «Партия Шария» совместно с общественными организациями провела субботник у мемориала в селе Ковалевка (Николаевская область). Наши партийцы помогли привести в порядок территорию мемориала, зачистили и покрасили элементы комплекса. Напомним, что в братской могиле в селе Ковалевка захоронено свыше 4000 советских воинов армии 3-го Украинского фронта. Они погибли при форсировании реки Южный Буг и в пятидневных боях за освобождение села 18–24 марта 1944 года. Мы считаем, что долг каждого из нас — бережно хранить память о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.
Напомним, активисты «Партии Шария» в Николаеве поздравили женщин с Международным женским днем.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный