На участке автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий – Николаев», где проходит капитальный ремонт, ограничили движение для фур, весом больше 10 тонн.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что на трассе закончили подготовительные работы для устройства верхнего слоя в связи с чем вводятся ограничения на проезд фур, весом больше 10 тонн на участке км. 162 + 338 — км. 235 + 614.

При этом отмечается, что на участке дороги установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

— Организация объезда на время проведения капитального ремонта автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением патрульной полиции в Николаевской области. Схему объезда показано на карте, - сказано в сообщении.

Напомним, что в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.