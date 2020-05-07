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На участке автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий – Николаев», где проходит капитальный ремонт, ограничили движение для фур, весом больше 10 тонн.
Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что на трассе закончили подготовительные работы для устройства верхнего слоя в связи с чем вводятся ограничения на проезд фур, весом больше 10 тонн на участке км. 162 + 338 — км. 235 + 614.
При этом отмечается, что на участке дороги установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.
— Организация объезда на время проведения капитального ремонта автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением патрульной полиции в Николаевской области. Схему объезда показано на карте, - сказано в сообщении.
Напомним, что в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
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На участке автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий – Николаев», где проходит капитальный ремонт, ограничили движение для фур, весом больше 10 тонн.
Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что на трассе закончили подготовительные работы для устройства верхнего слоя в связи с чем вводятся ограничения на проезд фур, весом больше 10 тонн на участке км. 162 + 338 — км. 235 + 614.
При этом отмечается, что на участке дороги установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.
— Организация объезда на время проведения капитального ремонта автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением патрульной полиции в Николаевской области. Схему объезда показано на карте, - сказано в сообщении.
Напомним, что в рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный