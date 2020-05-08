Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что получение результатов от ПЦР тестирования может занять до 4 дней, так как на скорость проведения анализа влияет загруженность местных лабораторий и самого медперсонала.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего брифинга по противодействию распространения коронавируса в Украине, пишут НикВести.

Он отметил, что в Украине 59 лабораторий проводят тесты методом ПЦР и их количество напрямую зависит от количества заболевших в тех или иных областях.

— ПЦР-тестирование в Украине делает 59 лабораторий, это разная форма собственности и разное подчинение. Самое большое количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Виннице, Херсоне, Черкассах. Конечно же, это большое количество тестов обусловлено большим количеством заболеваний, в этих областях, в большинстве, количество заболеваний очень большое, - заявил Максим Степанов.

Также по словам министра люди ждут результатов ПЦР тестирования от 3 до 4 дней, однако он подчеркнул, что на время получения результата влияет загруженность врачей и лабораторий.

— В зависимости от нагрузки на лабораторию, иногда ПЦР-теста ждут до 3 - 4 дней. Но я хочу сказать, что это зависит от нагрузки. Я хотел бы поблагодарить наших лаборантов, работников этих лабораторий, потому что они уже больше месяца работают без выходных, они на передовой нашей борьбы. Но все зависит от нагрузки, хочу отметить. В среднем до 3 дней, 4 дня - это максимум, - подытожил Максим Степанов.

Напомним, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что у него нет информации касательно того, что люди по три дня ждут результаты анализов на коронавирус.

Главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.