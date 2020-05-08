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Николаевский национальный аграрный университет поздравил поздравили ветеранов с Днем Победы и поблагодарили их.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
— Поздравляем, дорогой ветеран! В пожизненном долгу наше поколение перед людьми, которым выпало пройти путь жестокой войны и дожить до светлого дня победы. Ветераны Второй мировой войны — символ героического прошлого и величия духа народа. Стойкость, мужество и самоотверженность старшего поколения на полях сражений и на трудовом фронте во имя победы — истинный пример патриотизма для потомков, - сказано в сообщении.
Сообщается, что накануне Дня памяти и примирения, и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проректор по воспитательной работе Наталия Шарата и представители студенческого самоуправления Николаевского национального аграрного университета имели честь пообщаться и поздравить с 98-летием легендарную личность — участника боевых действий Костякова Георгия Никифоровича.
От имени ректората, научно-педагогического и студенческого коллективов университета пожелали ветерану крепкого здоровья на долгие годы, мирного неба над головой, счастья, бодрости духа и благополучия.
— С каждым годом среди присутствующих все меньше остаётся людей, которые в едином порыве одержали победу в кровопролитной войне, но в нашей памяти навсегда останется урок чести и славы, героизма и самопожертвования победителей, которые отстояли свободу и независимость нашего государства, благодаря чему мы сегодня можем спокойно жить, работать и воспитывать детей. Уважаем и помним!, - сказано в сообщении.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
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Николаевский национальный аграрный университет поздравил поздравили ветеранов с Днем Победы и поблагодарили их.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
— Поздравляем, дорогой ветеран! В пожизненном долгу наше поколение перед людьми, которым выпало пройти путь жестокой войны и дожить до светлого дня победы. Ветераны Второй мировой войны — символ героического прошлого и величия духа народа. Стойкость, мужество и самоотверженность старшего поколения на полях сражений и на трудовом фронте во имя победы — истинный пример патриотизма для потомков, - сказано в сообщении.
Сообщается, что накануне Дня памяти и примирения, и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проректор по воспитательной работе Наталия Шарата и представители студенческого самоуправления Николаевского национального аграрного университета имели честь пообщаться и поздравить с 98-летием легендарную личность — участника боевых действий Костякова Георгия Никифоровича.
От имени ректората, научно-педагогического и студенческого коллективов университета пожелали ветерану крепкого здоровья на долгие годы, мирного неба над головой, счастья, бодрости духа и благополучия.
— С каждым годом среди присутствующих все меньше остаётся людей, которые в едином порыве одержали победу в кровопролитной войне, но в нашей памяти навсегда останется урок чести и славы, героизма и самопожертвования победителей, которые отстояли свободу и независимость нашего государства, благодаря чему мы сегодня можем спокойно жить, работать и воспитывать детей. Уважаем и помним!, - сказано в сообщении.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный