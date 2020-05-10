Жительница Новоодеского района Николаевской области, у которой был диагностирован коронавирус, родила здорового ребенка и готовится к выписке.

Об этом сообщается на странице Управления охраны здоровья в Facebook.

В пятницу, 8 мая, в роддоме №1 женщина из села Новопетровка, которая находилась на стационарном лечении с подтвержденным заболеванием COVID-19, родила девочку.

Ребенок родился здоровым и сейчас с мамой находится под наблюдением медиков, вскоре они могут быть выписаны домой.

Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.