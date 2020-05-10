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Жительница Новоодеского района Николаевской области, у которой был диагностирован коронавирус, родила здорового ребенка и готовится к выписке.
Об этом сообщается на странице Управления охраны здоровья в Facebook.
В пятницу, 8 мая, в роддоме №1 женщина из села Новопетровка, которая находилась на стационарном лечении с подтвержденным заболеванием COVID-19, родила девочку.
Ребенок родился здоровым и сейчас с мамой находится под наблюдением медиков, вскоре они могут быть выписаны домой.
Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.
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Жительница Новоодеского района Николаевской области, у которой был диагностирован коронавирус, родила здорового ребенка и готовится к выписке.
Об этом сообщается на странице Управления охраны здоровья в Facebook.
В пятницу, 8 мая, в роддоме №1 женщина из села Новопетровка, которая находилась на стационарном лечении с подтвержденным заболеванием COVID-19, родила девочку.
Ребенок родился здоровым и сейчас с мамой находится под наблюдением медиков, вскоре они могут быть выписаны домой.
Напомним, жительница Николаевской области, у которой ранее было зафиксировано коронавирусное заболевание COVID-19, вылечилась и родила ребенка.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный