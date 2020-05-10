В Николаевской области, только в 3 из 9 медицинских учреждений, которые определены для госпитализации больных с подтвержденной коронавирусной болезнью, есть госпитализированные с COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации чрезвычайных происшествий.

Так, состоянием на 10 мая в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней со 150 коек заняты 14% мест.

В городском роддоме №1 для больных коронавирусом беременных отведено 60 коек, из них занято 1,7%.

В Южноукраинской городской многопрофильной больнице для больных коронавирусом отведено 30 койко-мест, по состоянию на 10 мая занято 46,7% мест.

Напомним, сегодня 10 мая, в Николаевской области зарегистрировано 2 новых случая заболевания коронавирусом, по одному случаю в Южноукраинске и Новоодесском районе.

Ранее сообщалось, что в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.