Врачи больницы при Уханьском университете, провинция Хубэй, Китай, провели операцию по трансплантации легких 54-летнему мужчине, который перенес коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает CGTN.

Сообщается, что диагноз коронавирус пациенту поставили в январе этого года. У него наблюдались: отдышка, лихорадка и высокая температура. В феврале ему провели интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и подключили мужчину к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также он прошел несколько курсов лечения, включая противовирусную, антиинфекционную и иммунотерапию, а также переливание плазмы от донора. Однако, несмотря на все усилия у мужчины развился обширный легочный интерстициальный фиброз и легочная недостаточность. В результате специалисты Центра трансплантации легких провинции Цзянсу рекомендовали пациенту пересадку легких.

Сообщается, что операция длилась 24 часа.

— Пациент чувствует себя лучше и общается с медиками. Его жизненные показатели стабильны, а трансплантированные легкие функционируют хорошо, — сообщили медики.

Ранее сообщалось, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме.