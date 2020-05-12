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Врачи больницы при Уханьском университете, провинция Хубэй, Китай, провели операцию по трансплантации легких 54-летнему мужчине, который перенес коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает CGTN.
Сообщается, что диагноз коронавирус пациенту поставили в январе этого года. У него наблюдались: отдышка, лихорадка и высокая температура. В феврале ему провели интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и подключили мужчину к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Также он прошел несколько курсов лечения, включая противовирусную, антиинфекционную и иммунотерапию, а также переливание плазмы от донора. Однако, несмотря на все усилия у мужчины развился обширный легочный интерстициальный фиброз и легочная недостаточность. В результате специалисты Центра трансплантации легких провинции Цзянсу рекомендовали пациенту пересадку легких.
Сообщается, что операция длилась 24 часа.
— Пациент чувствует себя лучше и общается с медиками. Его жизненные показатели стабильны, а трансплантированные легкие функционируют хорошо, — сообщили медики.
Ранее сообщалось, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме.
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Врачи больницы при Уханьском университете, провинция Хубэй, Китай, провели операцию по трансплантации легких 54-летнему мужчине, который перенес коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает CGTN.
Сообщается, что диагноз коронавирус пациенту поставили в январе этого года. У него наблюдались: отдышка, лихорадка и высокая температура. В феврале ему провели интубацию трахеи для обеспечения проходимости дыхательных путей и подключили мужчину к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Также он прошел несколько курсов лечения, включая противовирусную, антиинфекционную и иммунотерапию, а также переливание плазмы от донора. Однако, несмотря на все усилия у мужчины развился обширный легочный интерстициальный фиброз и легочная недостаточность. В результате специалисты Центра трансплантации легких провинции Цзянсу рекомендовали пациенту пересадку легких.
Сообщается, что операция длилась 24 часа.
— Пациент чувствует себя лучше и общается с медиками. Его жизненные показатели стабильны, а трансплантированные легкие функционируют хорошо, — сообщили медики.
Ранее сообщалось, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме.