|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|27 грн
|EUR
|28.65 грн
|29.25 грн
В Николаевской области несколько человек незаконно получили от государства по 2 гектара земли — прокуратура обратилась в суд.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Вознесенской местной прокуратурой установлено очередные факты повторного получения гражданами земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
В частности, установлено три факта получения в течение 2016-2019 годов гражданами в собственность земельных участков площадью по 2 гектара каждый для ведения личного хозяйства на территории Веселиновского района. Однако эти люди уже реализовали своё право и получили земельные участки для этих целей на территории другой области, чем нарушены нормы земельного законодательства.
В результате этого участки незаконно выбыли из земель государственной собственности.
Местная прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании незаконными, отмене приказов на получение этих земель в собственность и требует вернуть участки государству.
Ранее сообщалось, что главный бухгалтер КП «Николаевский областной дом ребенка» подозревается в завладении 500 тысячами гривен бюджетных средств.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Николаевской области несколько человек незаконно получили от государства по 2 гектара земли — прокуратура обратилась в суд.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Вознесенской местной прокуратурой установлено очередные факты повторного получения гражданами земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
В частности, установлено три факта получения в течение 2016-2019 годов гражданами в собственность земельных участков площадью по 2 гектара каждый для ведения личного хозяйства на территории Веселиновского района. Однако эти люди уже реализовали своё право и получили земельные участки для этих целей на территории другой области, чем нарушены нормы земельного законодательства.
В результате этого участки незаконно выбыли из земель государственной собственности.
Местная прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании незаконными, отмене приказов на получение этих земель в собственность и требует вернуть участки государству.
Ранее сообщалось, что главный бухгалтер КП «Николаевский областной дом ребенка» подозревается в завладении 500 тысячами гривен бюджетных средств.