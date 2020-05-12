В Николаевской области несколько человек незаконно получили от государства по 2 гектара земли — прокуратура обратилась в суд.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Вознесенской местной прокуратурой установлено очередные факты повторного получения гражданами земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

В частности, установлено три факта получения в течение 2016-2019 годов гражданами в собственность земельных участков площадью по 2 гектара каждый для ведения личного хозяйства на территории Веселиновского района. Однако эти люди уже реализовали своё право и получили земельные участки для этих целей на территории другой области, чем нарушены нормы земельного законодательства.

В результате этого участки незаконно выбыли из земель государственной собственности.

Местная прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании незаконными, отмене приказов на получение этих земель в собственность и требует вернуть участки государству.

Ранее сообщалось, что главный бухгалтер КП «Николаевский областной дом ребенка» подозревается в завладении 500 тысячами гривен бюджетных средств.