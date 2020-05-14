Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что фонтаны на Соборной площади будут запущены 1 июня 2020 года.

Об этом мэр рассказал вчера, 13 мая, в прямом эфире в Instagram.

По его словам, запуск фонтанов будет приурочен к международному Дню защиты детей.

— Планируем их (фонтаны на Соборной площади - прим.) запустить 1 июня, на день защиты детей, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что ранее директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.