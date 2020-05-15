В Николаевской области зафиксирован 6 летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Умерла 80-летняя жительница Николаева, у которой коронавирус подтвердили 6 мая. Женщина скончалась в четверг, 14 мая.

Напомним, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников. При этом, за сутки от инфекции выздоровели 11 человек.