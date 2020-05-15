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В Николаевской области зафиксирован 6 летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Умерла 80-летняя жительница Николаева, у которой коронавирус подтвердили 6 мая. Женщина скончалась в четверг, 14 мая.
Напомним, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников. При этом, за сутки от инфекции выздоровели 11 человек.
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В Николаевской области зафиксирован 6 летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Умерла 80-летняя жительница Николаева, у которой коронавирус подтвердили 6 мая. Женщина скончалась в четверг, 14 мая.
Напомним, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области возросло до 236 человек, из которых 47 медработников. При этом, за сутки от инфекции выздоровели 11 человек.