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В Николаеве в связи с ремонтными работами ОАО «Николаевская теплоэлектроцентраль» на перекрестке улицы Садовая и Пограничная будет полностью закрыто движение с 18 мая по 18 июня 2020 года.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского городского совета.
— Схему движения некоторых маршрутов временно будет изменено на время ремонта теплотрассы. Маршруты, которые двигаются по улице Пограничной до центра города, будут ехать до улицы 1 Слободской, далее по 1 Слободской выезжать на улицу Кузнецкую, по улице Кузнецкой до улицы Гражданской, по улице Гражданской до улицы Пограничной и дальше по своему маршруту. В обратном направлении от центра города схема движения маршрутов не меняется, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве с 4 мая по 4 июня для проезда транспорта перекроют улицу Пограничную.
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В Николаеве в связи с ремонтными работами ОАО «Николаевская теплоэлектроцентраль» на перекрестке улицы Садовая и Пограничная будет полностью закрыто движение с 18 мая по 18 июня 2020 года.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского городского совета.
— Схему движения некоторых маршрутов временно будет изменено на время ремонта теплотрассы. Маршруты, которые двигаются по улице Пограничной до центра города, будут ехать до улицы 1 Слободской, далее по 1 Слободской выезжать на улицу Кузнецкую, по улице Кузнецкой до улицы Гражданской, по улице Гражданской до улицы Пограничной и дальше по своему маршруту. В обратном направлении от центра города схема движения маршрутов не меняется, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Николаеве с 4 мая по 4 июня для проезда транспорта перекроют улицу Пограничную.