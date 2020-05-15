В Николаеве в связи с ремонтными работами ОАО «Николаевская теплоэлектроцентраль» на перекрестке улицы Садовая и Пограничная будет полностью закрыто движение с 18 мая по 18 июня 2020 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского городского совета.

— Схему движения некоторых маршрутов временно будет изменено на время ремонта теплотрассы. Маршруты, которые двигаются по улице Пограничной до центра города, будут ехать до улицы 1 Слободской, далее по 1 Слободской выезжать на улицу Кузнецкую, по улице Кузнецкой до улицы Гражданской, по улице Гражданской до улицы Пограничной и дальше по своему маршруту. В обратном направлении от центра города схема движения маршрутов не меняется, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве с 4 мая по 4 июня для проезда транспорта перекроют улицу Пограничную.