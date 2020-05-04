В Николаеве с 4 мая по 4 июня для проезда транспорта перекроют улицу Пограничную.

Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.

— В связи с проведением аварийно-ремонтных работ теплосети по улице Пограничной (между улицей Садовой и улицей Гражданской) с 04.05.2020 по 04.06.2020 будет закрыто движение автотранспорта, - сказано в сообщении.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.