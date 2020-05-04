|Скорость ветра:
|0.8 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:06
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
В Николаеве с 4 мая по 4 июня для проезда транспорта перекроют улицу Пограничную.
Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.
— В связи с проведением аварийно-ремонтных работ теплосети по улице Пограничной (между улицей Садовой и улицей Гражданской) с 04.05.2020 по 04.06.2020 будет закрыто движение автотранспорта, - сказано в сообщении.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Николаеве с 4 мая по 4 июня для проезда транспорта перекроют улицу Пограничную.
Об этом сообщается на странице Николаевской ТЭЦ в Facebook.
— В связи с проведением аварийно-ремонтных работ теплосети по улице Пограничной (между улицей Садовой и улицей Гражданской) с 04.05.2020 по 04.06.2020 будет закрыто движение автотранспорта, - сказано в сообщении.
Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, была пешеходной каждые выходные.