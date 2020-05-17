По состоянию на утро 17 мая в Николаевской области — 2 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

За минувшие сутки за помощью обратились четыре человека с подозрением на COVID-19, из них один был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», беременная женщина поступила Николаевский роддом №1, еще двоим назначили амбулаторное лечение.

Всего зарегистрировано 240 подтвержденных случаев COVID-19, из них медиков — 47. Всего выздоровели 82 человека. От последствий, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 6 человек.

Из всех 240 подтвержденных случаев по месту жительства:

— Николаев — 42 человека;

— Южноукраинск — 37 человек;

— Первомайск — 9 человек;

— Арбузинский район — 6 человек;

— Братский район — 3 человека;

— Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

— Врадиевский район — 6 человек;

— Вознесенский район — 55 человек;

— Казанковский район — 1 человек;

— Николаевский район — 1 человек;

— Новоодесский район — 37 человек;

—Снигиревский район — 1 человек;

— Кривоозерский район — 1 человек.

Как сообщалось, за сутки в Украине 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.