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По состоянию на утро 17 мая в Николаевской области — 2 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
За минувшие сутки за помощью обратились четыре человека с подозрением на COVID-19, из них один был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», беременная женщина поступила Николаевский роддом №1, еще двоим назначили амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано 240 подтвержденных случаев COVID-19, из них медиков — 47. Всего выздоровели 82 человека. От последствий, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 6 человек.
Из всех 240 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев — 42 человека;
— Южноукраинск — 37 человек;
— Первомайск — 9 человек;
— Арбузинский район — 6 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
— Врадиевский район — 6 человек;
— Вознесенский район — 55 человек;
— Казанковский район — 1 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Новоодесский район — 37 человек;
—Снигиревский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 1 человек.
Как сообщалось, за сутки в Украине 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.
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По состоянию на утро 17 мая в Николаевской области — 2 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
За минувшие сутки за помощью обратились четыре человека с подозрением на COVID-19, из них один был госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», беременная женщина поступила Николаевский роддом №1, еще двоим назначили амбулаторное лечение.
Всего зарегистрировано 240 подтвержденных случаев COVID-19, из них медиков — 47. Всего выздоровели 82 человека. От последствий, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 6 человек.
Из всех 240 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев — 42 человека;
— Южноукраинск — 37 человек;
— Первомайск — 9 человек;
— Арбузинский район — 6 человек;
— Братский район — 3 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
— Врадиевский район — 6 человек;
— Вознесенский район — 55 человек;
— Казанковский район — 1 человек;
— Николаевский район — 1 человек;
— Новоодесский район — 37 человек;
—Снигиревский район — 1 человек;
— Кривоозерский район — 1 человек.
Как сообщалось, за сутки в Украине 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.