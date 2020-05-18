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Сегодня, 18 марта сотрудники Черноморской таможни при проверке судна в одном из портов Николаевской области нашли в каюте капитана медпрепараты, содержащие наркотические и психотропные вещества.
Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.
Сообщается, что незадекларированные 210 штук медпрепаратов, содержащих трамадол, который отнесен к наркотическим средствам и оборот которых ограничен, а также 105 шту медпрепаратов, содержащих диазепам, который относится к психотропным веществам и оборот которых ограничен, таможенники нашли в каюте капитана при осуществлении таможенного контроля и оформления судна. Отмечается, что судно направлялось в КНР.
— По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, незадекларированные лекарственные средства изъяты, - сказано в сообщении.
Напомним, что в одном из Николаевских портов во время прохождения таможни на судне обнаружили 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol.
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Сегодня, 18 марта сотрудники Черноморской таможни при проверке судна в одном из портов Николаевской области нашли в каюте капитана медпрепараты, содержащие наркотические и психотропные вещества.
Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.
Сообщается, что незадекларированные 210 штук медпрепаратов, содержащих трамадол, который отнесен к наркотическим средствам и оборот которых ограничен, а также 105 шту медпрепаратов, содержащих диазепам, который относится к психотропным веществам и оборот которых ограничен, таможенники нашли в каюте капитана при осуществлении таможенного контроля и оформления судна. Отмечается, что судно направлялось в КНР.
— По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, незадекларированные лекарственные средства изъяты, - сказано в сообщении.
Напомним, что в одном из Николаевских портов во время прохождения таможни на судне обнаружили 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol.