Сегодня, 18 марта сотрудники Черноморской таможни при проверке судна в одном из портов Николаевской области нашли в каюте капитана медпрепараты, содержащие наркотические и психотропные вещества.

Об этом сообщается на странице таможни в Facebook.

Сообщается, что незадекларированные 210 штук медпрепаратов, содержащих трамадол, который отнесен к наркотическим средствам и оборот которых ограничен, а также 105 шту медпрепаратов, содержащих диазепам, который относится к психотропным веществам и оборот которых ограничен, таможенники нашли в каюте капитана при осуществлении таможенного контроля и оформления судна. Отмечается, что судно направлялось в КНР.

— По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, незадекларированные лекарственные средства изъяты, - сказано в сообщении.

Напомним, что в одном из Николаевских портов во время прохождения таможни на судне обнаружили 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol.