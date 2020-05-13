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В одном из Николаевских портов во время прохождения таможни на судне обнаружили 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol.
Об этом сообщают в Черноморской таможне Гостаможслужбы.
— 10 мая, в одном из портов Николаевской области при осуществлении таможенного контроля и оформления судна заграничного плавания, который направлялся в Индонезию, были обнаружены 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol, который относят к наркотическим средствам и оборот которого ограничен. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.атье 472 Таможенного кодекса Украины, ампулы изъяты, - сказано в сообщении.
Напомним, в Новом Буге полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.
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В одном из Николаевских портов во время прохождения таможни на судне обнаружили 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol.
Об этом сообщают в Черноморской таможне Гостаможслужбы.
— 10 мая, в одном из портов Николаевской области при осуществлении таможенного контроля и оформления судна заграничного плавания, который направлялся в Индонезию, были обнаружены 10 ампул незадекларированного медицинского препарата Tramadol, который относят к наркотическим средствам и оборот которого ограничен. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.атье 472 Таможенного кодекса Украины, ампулы изъяты, - сказано в сообщении.
Напомним, в Новом Буге полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.