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ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проводит замену теплосетей по улицам Галины Петровой и Архитектора Старова.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает строительно-монтажные работы по установке предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в рамках инвестиционной программы, - сказано в сообщении.
Сообщается, что в понедельник, 18 мая, директор «Николаевоблтеплоэнерго» осмотрел ход работ по замене теплосетей по улице Галины Петровой и Архитектора Старова.
Отмечается, что на объекте в микрорайоне Северный подготовлены траншеи, демонтированы плиты и старые трубы, очищено лотки и заложна песчаная основу.
— Ведется установка предизолированных неподвижных опор в полиэтиленовой оболочке и осевых свободных предизолированных компенсатора диаметром Ф159/250, - сказано в сообщении.
При этом, по улице Галины Петровой, на участке между улицами Шоссейной и 8 Марта, также провели частичный демонтаж старых труб, ряд подготовительных работ перед установкой предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, а также ведутся работы по их установке (диаметр - 273/400 мм, длина - 313 погонных метров).
— Замена труб позволит значительно улучшить качество подачи тепловой энергии потребителям, уменьшить потери тепла в дома и сэкономить газ. Завершение работ планируется в межотопительный период, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили своим абонентам, что за долги за тепло, их имущество могут арестовать, а со счетов вычитать деньги.
ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проводит замену теплосетей по улицам Галины Петровой и Архитектора Старова.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает строительно-монтажные работы по установке предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в рамках инвестиционной программы, - сказано в сообщении.
Сообщается, что в понедельник, 18 мая, директор «Николаевоблтеплоэнерго» осмотрел ход работ по замене теплосетей по улице Галины Петровой и Архитектора Старова.
Отмечается, что на объекте в микрорайоне Северный подготовлены траншеи, демонтированы плиты и старые трубы, очищено лотки и заложна песчаная основу.
— Ведется установка предизолированных неподвижных опор в полиэтиленовой оболочке и осевых свободных предизолированных компенсатора диаметром Ф159/250, - сказано в сообщении.
При этом, по улице Галины Петровой, на участке между улицами Шоссейной и 8 Марта, также провели частичный демонтаж старых труб, ряд подготовительных работ перед установкой предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, а также ведутся работы по их установке (диаметр - 273/400 мм, длина - 313 погонных метров).
— Замена труб позволит значительно улучшить качество подачи тепловой энергии потребителям, уменьшить потери тепла в дома и сэкономить газ. Завершение работ планируется в межотопительный период, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили своим абонентам, что за долги за тепло, их имущество могут арестовать, а со счетов вычитать деньги.