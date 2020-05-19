ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» проводит замену теплосетей по улицам Галины Петровой и Архитектора Старова.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает строительно-монтажные работы по установке предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке в рамках инвестиционной программы, - сказано в сообщении.

Сообщается, что в понедельник, 18 мая, директор «Николаевоблтеплоэнерго» осмотрел ход работ по замене теплосетей по улице Галины Петровой и Архитектора Старова.

Отмечается, что на объекте в микрорайоне Северный подготовлены траншеи, демонтированы плиты и старые трубы, очищено лотки и заложна песчаная основу.

— Ведется установка предизолированных неподвижных опор в полиэтиленовой оболочке и осевых свободных предизолированных компенсатора диаметром Ф159/250, - сказано в сообщении.

При этом, по улице Галины Петровой, на участке между улицами Шоссейной и 8 Марта, также провели частичный демонтаж старых труб, ряд подготовительных работ перед установкой предварительно изолированных труб в полиэтиленовой оболочке, а также ведутся работы по их установке (диаметр - 273/400 мм, длина - 313 погонных метров).

— Замена труб позволит значительно улучшить качество подачи тепловой энергии потребителям, уменьшить потери тепла в дома и сэкономить газ. Завершение работ планируется в межотопительный период, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили своим абонентам, что за долги за тепло, их имущество могут арестовать, а со счетов вычитать деньги.