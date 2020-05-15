В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили своим абонентам, что за долги за тепло, их имущество могут арестовать, а со счетов вычитать деньги.

Более 141 млн грн составила по окончании отопительного сезона 2019-2020 гг. Задолженность населения за услуги теплоснабжения.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили,что абоненты задолжали предприятию за услуги теплоснабжения больше 141 миллиона гривен.

— Работники предприятия приложили максимум усилий для бесперебойной подачи тепла в дома николаевцев, а уже сейчас ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ежедневно проводит гидравлические испытания теплосетей и текущий ремонт, чтобы в новом отопительном сезоне в домах наших абонентов было тепло и уютно, - сказано в сообщении.

Сообщается, что для погашения задолженности за тепло сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго» проводят ряд мероприятий, направленных на уменьшение объема проблемной задолженности.

В частности, одним из направлений работы по выплате долгов является принудительное исполнение решений суда, которое осуществляет Государственная исполнительная служба Украины.

По состоянию на май 2020 года в Службе по заявлениям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» находятся более 4 тысяч дел — согласно решению суда абоненты предприятия должны выплатить почти 40 миллионов гривен.

— Исполнительное производство является завершающей стадией судебного производства и направлено на принудительное исполнение судебных решений в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией Украины, законами и нормативно-правовыми актами, - сказано в сообщении.

При этом сообщается, что вовремя заплатив за потребленное тепло абоненты могут избежать ареста на все недвижимое и движимое имущество должника, на денежные средства и счета, принудительного взыскания с доходов (пенсия, заработная плата и т.д.), розыска или временного ограничение в праве выезда должника за границу.

— Сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» постоянно сотрудничают с подразделениями Государственной исполнительной службы, благодаря чему за отопительный сезон 2019-2020 удалось погасить сумму непогашенной задолженности на 164% больше, чем за аналогичный период отопительного сезона 2018-2019, - сказано в сообщении.

Также на предприятии призывают абонентов своевременно и в полном объеме оплачивать потребленные услуги по теплоснабжения для того, чтобы избежать судебного разбирательства и передачи судебного решения в Государственную исполнительную службу.

Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать услуги по теплоснабжению.