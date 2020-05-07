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ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать услуги по теплоснабжению.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Также, на предприятии поблагодарили абонентов, которые вовремя платят за тепло.
— Уважаемые абоненты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», спасибо вам, что вовремя платите за услуги теплоснабжения, несмотря на все трудности, которые сложились в этом году в связи с распространением коронавируса. Для нас важно и ценно работать, зная, что в домах наших больше 85 тысяч абонентов тепло и уютно, - сказано в сообщении.
Отмечается, что задолженность населения за отопительный сезон 2019-2020 по состоянию на 7 мая составляет более 141 миллиона гривен.
— Оплата за потребленные услуги теплоснабжения позволит предприятию бесперебойно работать, а также своевременно и качественно провести ремонтные работы в межотопительный период. Это необходимо в первую очередь нашим абонентам — все должны своевременно позаботиться, чтобы в домах было тепло. Кроме того, от уплаты долгов зависит выплата заработной платы сотням наших сотрудников, которые каждый день работают на благо горожан, - сказал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
При этом отмечается, что абоненты, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и пока отсутствует возможность полностью погасить долг, могут заключить договор реструктуризации, с которым можно ознакомиться по ссылке.
Также в «Николаевоблтеплоэнерго» добавили, что по вопросам задолженности абоненты могут обратиться по телефонам: 0504908959 и 0993667529.
Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
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ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать услуги по теплоснабжению.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Также, на предприятии поблагодарили абонентов, которые вовремя платят за тепло.
— Уважаемые абоненты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», спасибо вам, что вовремя платите за услуги теплоснабжения, несмотря на все трудности, которые сложились в этом году в связи с распространением коронавируса. Для нас важно и ценно работать, зная, что в домах наших больше 85 тысяч абонентов тепло и уютно, - сказано в сообщении.
Отмечается, что задолженность населения за отопительный сезон 2019-2020 по состоянию на 7 мая составляет более 141 миллиона гривен.
— Оплата за потребленные услуги теплоснабжения позволит предприятию бесперебойно работать, а также своевременно и качественно провести ремонтные работы в межотопительный период. Это необходимо в первую очередь нашим абонентам — все должны своевременно позаботиться, чтобы в домах было тепло. Кроме того, от уплаты долгов зависит выплата заработной платы сотням наших сотрудников, которые каждый день работают на благо горожан, - сказал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.
При этом отмечается, что абоненты, у которых есть задолженность за услуги теплоснабжения и пока отсутствует возможность полностью погасить долг, могут заключить договор реструктуризации, с которым можно ознакомиться по ссылке.
Также в «Николаевоблтеплоэнерго» добавили, что по вопросам задолженности абоненты могут обратиться по телефонам: 0504908959 и 0993667529.
Напомним, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный