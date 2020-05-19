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В территориальной общине города Вознесенска Николаевской области по состоянию на 19 мая все больные COVID-19 уже вылечились.
Об этом сообщает сообщается на сайте ОТГ.
Отмечается, что всего с начала пандемии в городе было зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом. Новых случаев COVID-19 не выявлено.
Также а ОТГ добавляют, что в соседних громадах продолжается постоянный рост случаев заболеваемости COVID-19, а потому необходимо продолжить соблюдать карантинные ограничения.
— Эта безусловно положительная новость не должна снижать уровень осмотрительности жителей города. Ведь соседние громады области показывают постоянный рост случаев заболеваемости. Поэтому следует продолжать все противоэпидемические меры, принятые ранее в громаде, до полной отмены карантинных мероприятий в государстве, - говорится в сообщении.
Отметим, что Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook по состоянию на утро 19 мая сообщал, что Вознесенске и Вознесенском районе 41 человек болен коронавирусом.
Напомним, что всего на Николаевщине зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них у 50 работников учреждений здравоохранения.
В территориальной общине города Вознесенска Николаевской области по состоянию на 19 мая все больные COVID-19 уже вылечились.
Об этом сообщает сообщается на сайте ОТГ.
Отмечается, что всего с начала пандемии в городе было зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом. Новых случаев COVID-19 не выявлено.
Также а ОТГ добавляют, что в соседних громадах продолжается постоянный рост случаев заболеваемости COVID-19, а потому необходимо продолжить соблюдать карантинные ограничения.
— Эта безусловно положительная новость не должна снижать уровень осмотрительности жителей города. Ведь соседние громады области показывают постоянный рост случаев заболеваемости. Поэтому следует продолжать все противоэпидемические меры, принятые ранее в громаде, до полной отмены карантинных мероприятий в государстве, - говорится в сообщении.
Отметим, что Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook по состоянию на утро 19 мая сообщал, что Вознесенске и Вознесенском районе 41 человек болен коронавирусом.
Напомним, что всего на Николаевщине зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них у 50 работников учреждений здравоохранения.