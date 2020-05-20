С начала 2020 года пиротехники Николаевской области изъяли и уничтожили 420 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели 69 раз привлекался по заявкам населения об обнаружении устаревших взрывоопасных предметов: всего уничтожено 380 единиц, обследована территория на общей площади 46,192 гектара.

Также в период с 4 по 8 мая проводился весенний этап плановых работ по обследованию, разминированию и очистке от взрывоопасных предметов акватории Черного моря вблизи острова Березань. Тогда было изъято и уничтожено 40 боеприпасов, обследовано морское дно и прибрежную зону на площади 2,02 гектаров.

Чаще всего граждане находят опасные предметы на открытых территориях во время выпаса скота, поиска металлолома, проведение земельных и хозяйственных работ.

Наибольшее количество выявленных единиц ВНП регистрируется в Арбузинском, Березанском, Врадиевском, Николаевском, Казанковском, Новобугском районах области.

С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, спасатели Николаевщины обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.

Отмечается, что категорически запрещается: касаться подозрительного предмета или передвигать его, заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать, осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, пытаться самостоятельно обезвредить находку, разбирать взрывоопасный предмет.

Напомним, что за минувшие сутки российские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.