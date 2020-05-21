По состоянию на 10:00 21 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

— Всего зарегистрировано 277 подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 едиков, — говорится в сообщении.

Из всех 277 подтвержденных случаев по месту жительства:

— город Николаев - 49 человек;

— город Южноукраинск - 39 человек;

— город Первомайск - 11 человек;

— Арбузинский район - 6 человек;

— Братский район - 3 человека;

— город Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

— Врадиевский район - 25 человек;

— Вознесенский район - 56 человек;

— Казанковский район - 1 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Николаевский район - 38 человек;

— Снигиревский район - 1 человек;

— Кривоозерский район - 5 человек.

Выздоровели за сутки 3 человка, всего выздоровели - 102 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.