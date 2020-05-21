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По состоянию на 10:00 21 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
— Всего зарегистрировано 277 подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 едиков, — говорится в сообщении.
Из всех 277 подтвержденных случаев по месту жительства:
— город Николаев - 49 человек;
— город Южноукраинск - 39 человек;
— город Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— город Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 25 человек;
— Вознесенский район - 56 человек;
— Казанковский район - 1 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Николаевский район - 38 человек;
— Снигиревский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 5 человек.
Выздоровели за сутки 3 человка, всего выздоровели - 102 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.
По состоянию на 10:00 21 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
— Всего зарегистрировано 277 подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 едиков, — говорится в сообщении.
Из всех 277 подтвержденных случаев по месту жительства:
— город Николаев - 49 человек;
— город Южноукраинск - 39 человек;
— город Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— город Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 25 человек;
— Вознесенский район - 56 человек;
— Казанковский район - 1 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Николаевский район - 38 человек;
— Снигиревский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 5 человек.
Выздоровели за сутки 3 человка, всего выздоровели - 102 человека. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.