В Николаевской области состоянием на 22 мая только в 2 из 10 больниц определенных для госпитализации больных у которых диагностирован коронавирус, есть пациенты с COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В частности, заполненность мест в областном центре лечения инфекционных заболеваний составляет 11,3% или 21 человек. Отметим, что всего в учреждении подготовлено 150 коек для пациентов с коронавирусом.

В то же время в Южноукраинской городской многопрофильной больнице заполнено 46,7% мест, из 30 коек, занято 14. В целом в больницах Николаевской области, насчитывается 872 койки для пациентов с COVID-19.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10:00 22. мая на стационарном лечении находится 37 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них: 21 человек в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» из них 17 больных и 4 с подозрением. В других инфекционных стационарах - 16 человек, 1 человек в роддоме №1 с подозрением, 1 человек с подозрением в Первомайской центральной районной больнице, в Южноукраинской городской многопрофильной больнице - 14 больных COVID-19.

Напомним, в Николаевской области состоянием на 10:00 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.

Отметим, что Николаевская область вогла в список из 11 областей, которые по мнению МОЗ не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая.



