В Николаеве продолжаются работы по строительству дюкера в Варваровку, уже проложен трубопровод от улицы Никольской вдоль Большой Морской до Южнобугского(Варваровского) моста.

Об этом идет ресь в сюжете ТРК Март.

Трубопровод будет проложен в Варваровку через речку Южный Буг, ниже речного дна, на глубине почти 25 метров. Дюкер проложат диаметром 400 милиметров, продуктивность его почти 5 тысяч кубометров воды в сутки.

Также в планах строительство магистральной кольцевой системы водопровода длиной 10 километров. В данный момент продолжаются работы по улице Никольской.

— Сейчас идет кольцевание водопровода и сейчас мы выполняем прокладку трубы диаметром 450 метров. До конца недели мы планируем закончить эти работы, и до 8 июня заканчиваем работы по улице Никольской, - рассказал Александр Жак, директор компании ВИК, которая занимается строительством дюкера.

Стоимость строительства дюкера составляет порядка 70 миллионов гривен, часть денег из Государственного фонда регионального развития, и часть из городского бюджета.

— На этот год из городского бюджета запланировано 30 миллионов гривен. Но учитывая что средства ГФРР составляют 34 миллиона, нам необходимо из городского бюджета 23 миллиона гривен, - отметил Сергей Коренев.

Завершение строительных работ планируют в сентябре 2020 года.

— Мы ожидаем постановление Кабмина, чтобы получить дополнительные средства на окончание работа из госбюджета, из ГФРР. Я очень надеюсь, что депутаты Верховной Рады от Николаевщины помогут нам в этом, - отметил Александр Сенкевич.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.

Ранее сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.



