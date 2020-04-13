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Если Николаев получит из Государственного фонда регионального развития 36 миллионов гривен на окончание проекта строительства дюкера в Варваровку, то уже в сентябре можно будет пустить подачу воды в микрорайон.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.
— Могу сказать, что водопровод в Варваровку — проект этого пятилетия. Я уверен, что мы с депутатами добьемся, чтобы он был реализован в этом году. Потому что мы выделили дополнительные 27 миллионов гривен из местного бюджета, и хотелось бы получить еще 36 от Государственного фонда регионального развития. Для того, чтобы завершить этот проект, нам нужно еще 36 миллионов, и мы сможем запустить в этом году, где-то в сентябре, воду в Варваровку, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что уже разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство водоотведения, а в следующем году планируется запустить разработку проекта строительства канализации в Варваровке.
— Это правда касается не только Варваровки, а правого берега — у нас там есть Коренихи, Сады и т. д. Этот вопрос касается очень большого количество людей, которые в 21 веке не имеют централизованного водоснабжения. Надеемся, нас услышат в ГФРР, — добавил Александр Сенкевич.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.
Ранее сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.
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Если Николаев получит из Государственного фонда регионального развития 36 миллионов гривен на окончание проекта строительства дюкера в Варваровку, то уже в сентябре можно будет пустить подачу воды в микрорайон.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.
— Могу сказать, что водопровод в Варваровку — проект этого пятилетия. Я уверен, что мы с депутатами добьемся, чтобы он был реализован в этом году. Потому что мы выделили дополнительные 27 миллионов гривен из местного бюджета, и хотелось бы получить еще 36 от Государственного фонда регионального развития. Для того, чтобы завершить этот проект, нам нужно еще 36 миллионов, и мы сможем запустить в этом году, где-то в сентябре, воду в Варваровку, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что уже разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство водоотведения, а в следующем году планируется запустить разработку проекта строительства канализации в Варваровке.
— Это правда касается не только Варваровки, а правого берега — у нас там есть Коренихи, Сады и т. д. Этот вопрос касается очень большого количество людей, которые в 21 веке не имеют централизованного водоснабжения. Надеемся, нас услышат в ГФРР, — добавил Александр Сенкевич.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.
Ранее сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.