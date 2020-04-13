Если Николаев получит из Государственного фонда регионального развития 36 миллионов гривен на окончание проекта строительства дюкера в Варваровку, то уже в сентябре можно будет пустить подачу воды в микрорайон.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.

— Могу сказать, что водопровод в Варваровку — проект этого пятилетия. Я уверен, что мы с депутатами добьемся, чтобы он был реализован в этом году. Потому что мы выделили дополнительные 27 миллионов гривен из местного бюджета, и хотелось бы получить еще 36 от Государственного фонда регионального развития. Для того, чтобы завершить этот проект, нам нужно еще 36 миллионов, и мы сможем запустить в этом году, где-то в сентябре, воду в Варваровку, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что уже разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство водоотведения, а в следующем году планируется запустить разработку проекта строительства канализации в Варваровке.

— Это правда касается не только Варваровки, а правого берега — у нас там есть Коренихи, Сады и т. д. Этот вопрос касается очень большого количество людей, которые в 21 веке не имеют централизованного водоснабжения. Надеемся, нас услышат в ГФРР, — добавил Александр Сенкевич.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.

Ранее сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация распределила 70,9 миллионов гривен средств государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.