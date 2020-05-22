|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:49
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|26.96 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Николаеве тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции прошли 1699 человек.
Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
— В Николаеве методом ПЦР было протестировано 1699 человек, зарегистрировано 50 инфицированных человек, 14 выздоровело, двое, к сожалению, умерли, — отметил Александр Сенкевич.
Он добавил, что Николаев оперативно отреагировал на новые вызовы и поблагодарил депутатов горсовета за работу.
Напомним, замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.
Одним из таких критериев является среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа. Оно должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. На Николаевщине показатель равен 8,96.
Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Николаеве тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции прошли 1699 человек.
Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
— В Николаеве методом ПЦР было протестировано 1699 человек, зарегистрировано 50 инфицированных человек, 14 выздоровело, двое, к сожалению, умерли, — отметил Александр Сенкевич.
Он добавил, что Николаев оперативно отреагировал на новые вызовы и поблагодарил депутатов горсовета за работу.
Напомним, замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.
Одним из таких критериев является среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа. Оно должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. На Николаевщине показатель равен 8,96.
Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.