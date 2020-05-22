С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Николаеве тестирование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции прошли 1699 человек.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.

— В Николаеве методом ПЦР было протестировано 1699 человек, зарегистрировано 50 инфицированных человек, 14 выздоровело, двое, к сожалению, умерли, — отметил Александр Сенкевич.

Он добавил, что Николаев оперативно отреагировал на новые вызовы и поблагодарил депутатов горсовета за работу.

Напомним, замглавы Николаевской ОГА Александр Трайтли сообщил, что на этой неделе карантин в области ослаблен не будет, поскольку ситуация в регионе не соответствует критериям Минздрава.

Одним из таких критериев является среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа. Оно должно составлять более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней. На Николаевщине показатель равен 8,96.

Ранее сообщалось, что в Украине 11 областей не готовы перейти ко второму этапу снятия карантина, который должен начаться после 22 мая, в том числе и Николаевская область.



