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Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, как нужно работать детским садам города после открытия для недопущения распространения COVID-19 среди детей.
Об этом она рассказала в своём видеообращении.
Она отметила, что в каждой группе детсада воспитатели должны организовать замер температуры у детей, у каждого по отдельности, а также призвала родителей не приводить в учреждение детей с симптомами болезни.
— Как инфекционист хочу сказать, что для нашего региона на сегодня дети не оставляют группу риска. Но нам нужно не допустить, чтобы они не стали этой группой риска. В каждой группе воспитатели должны организовать «термометрии» при приеме в группу. В каждой группе должны быть бесконтактные термометры, приличного качества, которыми можно определить температуру ребенка, которого родители привели в садик. Температура у детей не должна измеряться у всех вместе, а только при соблюдении расстояния. Если она не повышена, ребёнок не опасен и принимают в группу. К этому нужно отнестись серьезно... Обезопасьте прежде всего своего ребенка и других детей от возможного распространения инфекции, - заявила Светлана Федорова.
Главврач добавила, что дети не должны находиться в садиках в масках, а воспитателям нужно проветривать помещения и расположить кровати на расстоянии друг от друга.
— Дети неважно-сколько-летние не нуждаются в масках, чтобы находиться в группе, если соблюдаются все правила: группа проветривается, детей не больше 15 человек на 50 м2, если кровати стоят на расстоянии. Это необязательно и не нужно детей заставлять надевать маски. Прогулки на улицах? Можно и нужно. Пока они гуляют проветривается спальня - подытожила Светлана Федорова.
Напомним, что Светлана Федорова рассказала подробности о справке для ребёнка, которая необходима для посещения садика.
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Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова рассказала, как нужно работать детским садам города после открытия для недопущения распространения COVID-19 среди детей.
Об этом она рассказала в своём видеообращении.
Она отметила, что в каждой группе детсада воспитатели должны организовать замер температуры у детей, у каждого по отдельности, а также призвала родителей не приводить в учреждение детей с симптомами болезни.
— Как инфекционист хочу сказать, что для нашего региона на сегодня дети не оставляют группу риска. Но нам нужно не допустить, чтобы они не стали этой группой риска. В каждой группе воспитатели должны организовать «термометрии» при приеме в группу. В каждой группе должны быть бесконтактные термометры, приличного качества, которыми можно определить температуру ребенка, которого родители привели в садик. Температура у детей не должна измеряться у всех вместе, а только при соблюдении расстояния. Если она не повышена, ребёнок не опасен и принимают в группу. К этому нужно отнестись серьезно... Обезопасьте прежде всего своего ребенка и других детей от возможного распространения инфекции, - заявила Светлана Федорова.
Главврач добавила, что дети не должны находиться в садиках в масках, а воспитателям нужно проветривать помещения и расположить кровати на расстоянии друг от друга.
— Дети неважно-сколько-летние не нуждаются в масках, чтобы находиться в группе, если соблюдаются все правила: группа проветривается, детей не больше 15 человек на 50 м2, если кровати стоят на расстоянии. Это необязательно и не нужно детей заставлять надевать маски. Прогулки на улицах? Можно и нужно. Пока они гуляют проветривается спальня - подытожила Светлана Федорова.
Напомним, что Светлана Федорова рассказала подробности о справке для ребёнка, которая необходима для посещения садика.