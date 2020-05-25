Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи получил 1 миллион 532 тысячи 618 гривен за лечение 126 человек с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

— Деньги выделены за апрель по пакету «Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезни COVID-19». Сумма получена исходя из количества зарегистрированных пациентов в области на 30 апреля - 126 человек, умноженной на тариф - 12 тысяч 163 гривны 64 копейки за одного пациента, - сказано в сообщении.

Уже подписано 24 договора с учреждениями области по пакету «Медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на острую

респираторную болезнь COVID-19».

— Всего предложения подали 32 заведения. 7 заведений Николаевщины подали предложения на заключение договоров по пакету «Стационарная помощь больным с острой респираторной болезнью COVID-19». По этому пакету договоры могут заключить только те больницы, которые есть в перечне определенных для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и соответствуют требованиям предоставления помощи. Уже подписано 3 договора с больницами Николаевской области, - сообщили в НСЗУ.

Ранее сообщалось, что Снигиревская центральная районная больница получила лицензию Национальной службы здоровья Украины.