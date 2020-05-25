Мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что для возобновления работы всех городских детских садиков нужны сотни тысяч гривен.

Об этом он сообщил в своем видеообращении к жителям Вознесенска в пятницу, 22 мая.

По словам Виталия Лукова МОЗ поставило жесткие условия, которые регламентируют работу детских садов, на выполнение этих условий понадобятся дополнительные деньги, поэтому все детские сады в городе открывать не будут.

— Пришли рекомендации МОЗ касательно условий, в которых должны работать детские сады. Поверьте, это очень жесткие условия. Это не только организационно тяжело, а еще и финансово большая нагрузка. Это сотни тысяч гривен в месяц, если возобновлять работу всех детских садиков. Я не ошибся, это дополнительно сотни тысяч гривен на все 10-12 садиков. Поэтому даже если будут открываться детские сады, то это будут не все садики, нет у города возможности. Я думаю нет ни одного города в Украине, который сможет выполнить все те рекомендации, которые нам дает МОЗ. Такое ощущение ,что нам их выписали, чтобы мы не могли их выполнить. Но мы попробуем хотя бы в двух-трех детских садиках восстановить работу, - сказал Виталий Луков.

Он отметил, что восстанавливать работу детские сады в Вознесенске будут после 1 июня.

Отметим, в Николаеве с 1 июня в адаптивном режиме начнут работать детские сады, в частности, будут действовать ограничения на количество детей в группах.