С 1-го июня учащиеся учреждений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, смогут выходить на занятия. Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что смогут начать работу заведения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение о послаблении карантина.

Кроме того, директор должен согласовать механизм работы с местным управлением образования.

Посещать профтехи ученики смогут, в частности для того, чтобы сдать лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождение транспортного средства.

Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет минимум 15 минут перед и после каждого занятия.

Администрация профтехучереждения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, а именно: уборка дважды в день; дезинфекция; информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использования защитной маски; запрет пребывания в учреждении посторонних лиц; соблюдение дистанции - раскладка по одному ученику за партой; ежедневный температурный скрининг работников и учащихся; инструктаж о симптомах и действиях в случае заражения.

Чтобы избежать скопления учащихся в учреждении, администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменное обучение тому подобное.

В то же время МОН рекомендует не применять очное обучение без необходимости и комбинировать его с дистанционным освоением материала.

Напомним, при Николаевской облгосадминистрации создана рабочая группа по разработке Стратегического плана развития сети учреждений профессионального образования на 2021-2027 годы.